Covid a Como, i dati del 9 giugno: 26 nuovi casi

Ancora in calo i ricoveri sia nei reparti che nelle terapie intensive della Lombardia

Stando ai dati diffusi da Regione Lombardia nella giornata del 9 giugno 2021, cala ancora l'incidenza dei tamponi positivi scendendo a 0.7% rispetto allo 0.8 della precedente rilevazione. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-63). A fronte di 43.271 tamponi effettuati, sono 322 i nuovi positivi (0,7%). I guariti/dimessi sono 1.727. L’incidenza per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni è pari a 22.

I dati del 9 giugno 2021

- i tamponi effettuati: 43.271 (di cui 28.369 molecolari e 14.902 antigenici) totale complessivo: 10.959.148

- i nuovi casi positivi: 322 (di cui 26 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 785.653 (+1.727), di cui 2.030 dimessi e 783.623 guariti

- in terapia intensiva: 143 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 754 (-63)

- i decessi, totale complessivo: 33.696 (+10)

I nuovi casi per provincia

Milano: 72 di cui 44 a Milano città;

Bergamo: 22;

Brescia: 52;

Como: 26;

Cremona: 11;

Lecco: 14;

Lodi: 5;

Mantova: 23;

Monza e Brianza: 21;

Pavia: 25;

Sondrio: 13;

Varese: 24.