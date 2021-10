Bollettino covid del 6 ottobre: a Como 20 nuovi casi

Sono 63 attualmente i ricoverati in terapia intensiva

Stando ai dati diffusi da Regione Lombardia nella giornata del 6 ottobre 2021, si registra un leggero calo del numero di ricoverati nei reparti (-7). A fronte di 54.574 tamponi effettuati, sono 449 i nuovi positivi (0,8%).

I dati del 6 ottobre 2021

- i tamponi effettuati: 54.574, totale complessivo: 15.325.626

- i nuovi casi positivi: 449

- in terapia intensiva: 63 (+4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 351 (-7)

- i decessi, totale complessivo: 34.069 (+2)

I nuovi casi per provincia

Milano: 143 di cui 71 a Milano città;

Bergamo: 26;

Brescia: 69;

Como: 20;

Cremona: 29;

Lecco: 7;

Lodi: 7;

Mantova: 6;

Monza e Brianza: 58;

Pavia: 17;

Sondrio: 10;

Varese: 37