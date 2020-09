Covid, meno casi e più guariti. Ats Insubria: "Situazione endemica"

C'è una cos che Ats Insubria va ripetendo da settimane nei suoi comunicti stampa con i quali rende noto l'andamento dell'epidemia di covid-19 nei territori di Como e Varese: ci troviamo di fronte a una situazione endemica. Vale a dire che le oscillazioni di aumento e diminuzione dei contagi sono ormai normali, qualcosa con il quale dobbiamo convivere.

"L’ultima settimana osservata (cioè dal 13 al 19 settembre) - spiegano da Ats Insubria - segue di oltre tre mesi l’apertura delle attività lavorative del 3 giugno; si rilevano le oscillazioni tipiche di una condizione endemica, con una moderata riaccensione dell’epidemia nell’ultimo mese, in parte per casi di rientro dalle vacanze in soggetti giovani, in parte per l’aumento di casi familiari da essi derivanti, con coinvolgimento di persone con età avanzata"

Si segnala che in Italia, come da rilevazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, nel monitoraggio della settimana dal 7 settembre al 13 settembre, i casi scoperti tramite screening erano circa il 30%. Rispetto alla settimana precedente si è osservato una riduzione dei nuovi casi totali (da 180 a 161, -10,6%), una riduzione della variazione dei casi attualmente positivi (da 69 a 28, -59,4%) e un numero di guariti che ha ripreso a crescere (da 109 a 131, +20,2%).

Il genere femminile è colpito di più (57,5%) rispetto al genere maschile (42,5%). L’età media dei casi dall’inizio dell’epidemia è pari a 61,4 anni. Al 19 settembre la percentule di casi nel sesso femminile era 57,5% e l’età media di tutti i casi risultava 61,4 anni. Al 12 settembre 2020 tali valori erano rispettivamente 57,6% e 61,8, ma l’età media dei casi della penultima settimana era scesa a 40,4.