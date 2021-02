Arriva il sì dei tecnici per la riapertura alle sera dei ristoranti in zona gialla

Questa mattina la richiesta di Fontana al governo per la riapertura dei ristoranti in zona gialla. Almeno sino alle 22, orario in cuio scatta il coprifuoco, altro tema che fa discutere. Oggi il timido sì del Comitato tecnico scientifico che ha fissato le regole, possibili quindi nuovi provvedimenti, per l'eventuale apertura serale dei ristoranti in zona gialla, ma anche in zona arancione almeno per il pranzo.

La richiesta di pronunciarsi in materia era arrivata al Cts da parte ministero dello Sviluppo economico, dopo diversi incontri con i rappresentanti della categoria, come è noto tra le più tartassate dai provvedimenti anti-covid. Adesso però la decisione definitiva dovrà essere presa dal governo. Come è noto, il Dpcm scade il 5 marzo, ma già il 15 febbraio cade il divieto di spostamento tra le regioni e si dovrebbero riaprire gli impianti da sci. Da capire, vista la crisi di governo in corso, se queste decisioni rientrano o meno nel disprigo degli affari correnti.