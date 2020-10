Como, dipendente del tribunale positivo al covid: sospese le udienze

Disagi al Tribunale di Como a causa di un caso di contagio da coronavirus. Un dipendente dell'ufficio del giudice delle udienze preliminari è risultato positivo al covid. Si è reso così necessario in via precauzionale l'isolamento per i colleghi. Le ripercsussioni a livello organizzativo ha spinto ad optare per il rinvio di circa una settimana di tutte le udienze che erano in programma per questa settimana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.