Covid, la situazione in Ticino: decessi e ricoveri

Da quando è scattata l'emergenza sanitaria sono stati 29.581 i casi accertati di coronavirus in Ticino. Stando a quanto comunicato dalle autorità cantonali nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 121 nuovi contagi (il giorno prima sono stati 72). Un solo decesso è stato registrato nell'ultimo giorno. Salgono, così, a 972 le morti per covid.

Tuttavia non sembra che gli ospedali ticinesi siano eccessivamente sotto pressione. In tutto, infatti, sono 68 le persone ricoverate per la positività al virus, delle quali 7 sono in cura nei reparti di terapia intensiva.

Nelle case di riposo per anziani del Canton Ticino non è stato, invece, registrato alcun nuovo caso. Anzi, attualmente, secondo quanto riportato dal sito Tio.ch, il totale degli ospiti delle case per anziani positivi al Covid-19 è zero.

Solo 10 classi in tutto il Ticino sono state sottoposte alla misura della quarantena.