Como, due casi di covid nelle scuole di via Brambilla e via Montelungo: classi in quarantena

Quello che si temeva sta accadendo: a neanche due settimane dalla ripresa delle lezioni ci sono già classi scolastiche costrette alla quarantena a causa di casi di contagio da covid-19. Dopo la classe del Liceo Scientifico Paolo Giovio tocca adesso alle scuole elementari fare i conti con i protocolli di prevenzione contro il coronavirus. Confermati due casi alle scuole di via Brambilla e di via Montelungo a Como. Nel primo caso si tratta di un bambino positivo al tampone. L'esito del test è stato comunicato alla scuola dell'Istituto Comprensivo Como Lago nella giornata di lunedì 28 settembre 2020 e dal giorno dopo, cioè da oggi - 29 settembre - la classe è stata sottoposta alla quarantena obbligatoria di 14 giorni.

In via Montelungo, invece, il caso riguarderebbe un operatore scolastico, ma ciò sarebbe stato sufficiente a porre in quarantena due classi.

