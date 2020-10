Covid e scuola, Ats insubria: sul territorio oltre 5000 studenti in quarantena

Coronavirus e scuola, ecco il punto della situazione secondo gli ultimi dati forniti da Ats Insubria, che ha la competenza per il territorio di Como e di Varese. Questi dati, quindi comprendono le due province. Sono 5.136 gli studenti in quarantena per l’emergenza covid (304 classi), 374 fra docenti ed operatori scolastici.

Nella scuole dell’infanzia e nei nidi sono 35 le classi in quarantena, 426 gli alunni e 90 gli operatori scolastici in quarantena; alle elementari 124 classi, 1.736 studenti e 195 operatori scolastici; nella scuola secondaria di primo grado (le medie) 51 classi, 1.073 alunni e 37 operatori scolastici, nella scuola secondaria di secondo grado (le superiori) 94 classi, 1.901 studenti e 52 operatori scolastici.

I dati non sono molto incoraggianti, infatti il Governatore Fontana ha deciso per la didattica a distanza per le superiori in Lombardia dopo la riunione del governatore con i sindaci dei capoluoghi e il presidente dell'Anci Mauro Guerra. Decisione che non è piaciuta a tutti ma che, come ha sottolineato Fontana, è dovuta perchè "...il nostro compito è tutelare la salute", spiegando che sarà "per un breve periodo".

Rimane il grande punto interrogativo sui mezzi di trasporto.