Covid, ritardi vaccini: dalla Regione arrivano sms di scuse agli over 80

"Cara cittadina/ caro cittadino, siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la vaccinazione anti-Covid, a causa delle consegne ridotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il possibile per assicurarti quanto prima la convocazione, intanto scusaci per l’inconveniente, sappi che la tua salute è la nostra priorità". Questo l'Sms di scuse che molti anziani lombardi over 80 hanno ricevuto sabato della Regione, dopo aver prenotato il vaccino anti covid nei giorni scorsi.

Per altri ultraottantenni, più fortunati, invece è arrivata la convocazione con la data dell'appuntamento per il vaccino. Al momento in Lombardia ad aderire alla campagna vaccinale contro il Sars-Cov-2 sono stati 538mila anziani, di cui 47.655 hanno ricevuto la prima somministrazione.

La campagna vaccinale in Lombardia

Da Bertolaso, viene la proposta di vaccinare i lavoratori una volta che saranno state somministrate le dosi agli ultraottantenni. "Dopo gli over 80 - ha detto l'ex numero uno della Protezione civile - sotto con chi lavora, chi sta in fabbrica, chi si muove, chi non ha potuto lavorare in questi mesi come bar e ristoranti".

Nei giorni scorsi la Regione aveva annunciato un nuovo piano vaccinale. "Abbiamo deciso una rimodulazione della strategia vaccinale come strumento prioritario del contenimento del contagio in modo da prevedere o la somministrazione di una sola dose o il posticipo di sei mesi per la sua somministrazione - aveva detto la vicepresidente e assessora al Welfare lombarda, Letizia Moratti -. Un'eventuale risposta positiva ci permetterebbe di avere maggiore disponibilità del vaccino che ad oggi è misura scarsa".