Covid, la situazione nel Comasco. Ats Insubria: "5800 casi a settimana, ma meno ricoveri"

“Il virus circola ancora: gli oltre 5800 nuovi casi nella settimana tra il 5 e il 12 maggio non lasciano dubbi. Il trend è, tuttavia, in riduzione, come testimonia lo RDt, decisamente sotto la soglia di 1.

Il dato più confortante è il numero di ricoveri giornalieri che da inizio aprile è sempre stato in costante diminuzione. In ogni caso appare opportuno ricordare ai nostri cittadini che il mantenimento di misure di sicurezza (mascherine e distanziamento sociale nei luoghi chiusi o affollati, igiene delle mani, ecc.) rappresenta, ancor oggi, un ulteriore baluardo alla diffusione del virus”.

Questo il commento settimanale di Ats Insubria sull'andamento del covid nel nostro territorio. Nella tabella la suddivisione dei casi per età.