Covid, Speranza: "Subito la quarta dose per gli over 60"

"L'Ecdc e l'Ema hanno aperto alla somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni. Già nella giornata di oggi 11 luglio adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni". Lo ha dichiarato il ministro alla Salute Speranza a margine del Congresso nazionale Uil a Roma, come riporta anche TgSky24. Fino ad ora erano coinvolti per la quarta dose gli over 80 e i soggetti fragili.

Anche gli Hub lombardi e Comaschi dovranno organizzarsi: secondo le stime sono 1,8milioni i lombardi tra i 60 e gli 80 anni che potranno fare la quarta dose avendone già fatte tre.

Per quanto riguarda chi non ha ancora 60 anni per ora, precisa l'Ema "...non ci sono prove chiare a sostegno della somministrazione di una seconda dose di richiamo a persone di età inferiore ai 60 anni che non sono a maggior rischio di malattia grave. Né ci sono prove chiare a sostegno della concessione di un secondo richiamo precoce agli operatori sanitari o a coloro che lavorano nelle case di cura a lungo termine a meno che non siano ad alto rischio. Tuttavia, è probabile che i residenti nelle case di cura a lungo termine siano a rischio di malattia grave e dovrebbero essere presi in considerazione per dosi di richiamo in linea con le raccomandazioni nazionali".