Covid alle primarie di Brenna, quarantena e tamponi agli alunni ma non ai docenti: il Codacons diffida l'Ats

Un caso di covid tra i ragazzi di una quinta ha fatto scattare la quarantena per tutti gli alunni di quella classe. Tuttavia, secondo quanto riporta il Codacons l'intero corpo docenti sarebbe rientrato regolarmente a scuola mentre per i ragazzi l'isolamento fiduciario resterà in vigore fino a quando non sarà eseguito il tampone a tutti, cosa che avverrà il 7 ottobre.

"Non si comprende il motivo - scrive il Codacons in una nota stampa - per cui in data odierna il corpo docente della classe interessata sia stato autorizzata al rientro nel plesso in assenza di tampone che addirittura non è stato neppure disposto". Secondo l'associazione dei consumatori si tratterebbe di una "gravissima violazione della normativa nazionale e regionale, in particolare nelle note esplicative alla circolare Protocollo G1.2020.0031879 del 22/09/2020, pubblicato sul sito Istituzionale ATS Insubria in data 24 settembre 2020, che prescrive per fratelli, genitori, compagni di classe e operatori scolastici nel caso di contatto stretto con un caso COVID positivo accertato mediante tampone diagnostico, di essere posti in quarantena dall’Agenzia per 14 giorni".

Il Codacons ha così annunciato l'intenzione di presentare una diffida all'ATS Insubria al fine di chiedere l'immediato rispetto delle disposizioni di legge "la cui violazione rischia di creare un grave focolaio presso il Comune di Brenno."