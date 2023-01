Asst Lariana, obbligo mascherine nelle strutture sanitarie prorogato fino al 30 aprile

Dopo la circolare del 30 dicembre del ministero della Salute sulla situazione covid in Italia (qui il sunto) arriva anche la proroga ufficiale per l'utilizzo delle mascherine in alcuni luoghi.

Con una nota anche Asst Lariana conferma che è’ stato prorogato al 30 aprile l’obbligo della mascherina nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie,

socio-assistenziali, compresi gli ambulatori e gli studi medici (Ordinanza Ministro della Salute del 29 dicembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 305 del 31-12-2022).

Con l’occasione si invitano i familiari in visita ai propri parenti ricoverati a prestare la massima attenzione e a tutela dei pazienti, in ragione della loro fragilità, ad evitare, se possibile, le visite nel caso si riscontrassero sintomi influenzali.