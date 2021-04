Controlli anti-covid, chiuso e multato il Max Factory di Montano Lucino

Assenza del registro della temperatura dei dipendenti, mancanza di cartellonistica con informazioni per i clienti, scaffali con merce non vendibile in zona rossa accessibili al pubblico. Queste sono solo alcune delle violazioni alle norme anti-covid che i carabinieri della compagnia di Cantù hanno riscontrato nel negozio di abbigliamento Max Factory di Montano Lucino durante un controllo effettuato il 2 aprile 2021.

A seguito di un'ispezione i militari di Lurate Caccivio e i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro hanno sanzionato l'esercizio commerciale con circa mille euro di multa. Inoltre è stata imposta la chiusura di un giorno.