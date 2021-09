Covid, nuovo monitoraggio: la Lombardia resta in zona bianca

"Innanzitutto una buona notizia per tutti i lombardi, anche la prossima settimana Regione Lombardia sarà in zona bianca". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia in apertura della conferenza stampa sulla ‘Pedemontana’ svoltasi oggi a Palazzo Lombardia.

"Tutto questo - ha spiegato il governatore - perché anche nell'ultima settimana del monitoraggio ministeriale i numeri rilevati, per il Covid-19, in Lombardia, sono stati positivi per numero di contagi, per casi in rianimazione e per posti letto occupati negli ospedali. Dati che, complessivamente, consentono alla Lombardia, grazie anche all'impegno dei cittadini lombardi e al buon andamento della campagna vaccinale, di restare in zona bianca".

"Continuiamo così - ha concluso il presidente - rispettando le norme sul contenimento del virus".

Le regioni da zona gialla

La Sicilia è l'unica regione che resterà in zona gialla almeno fino al 12 settembre (con alcune province in arancione). Calabria e Sardegna, regioni definite "in bilico", al 31 agosto hanno un valore (di pochissimo) sotto soglia e quindi rimarranno in zona bianca almeno fino a domenica 12 settembre. E sono i dati del martedì quelli che poi vengono elaborati e utilizzati per il monitoraggio dell'Iss ogni venerdì. E' così che in tutti questi mesi si è preoceduto. A meno di sorprese quindi, in giallo ci resta solo la Sicilia. Ma non si possono mai escludere novità dell'ultim'ora. Appare abbastanza evidente, come sottolineato anche da Today,it, come siano le regioni e le zone a maggiore vocazione turistica quelle in cui vi è una maggiore incidenza in questo momento: Sardegna (soprattutto la parte meridionale dell'isola), Calabria, tutta la Sicilia e la riviera adriatica (soprattutto Romagna e Veneto). Il dato dell'incidenza non preoccupa al momento invece in tutto il Nord-Ovest e nemmeno in molte province di Campania e Puglia. Vediamo come si evolverà la situazione con la ripresa delle attività a settembre anche se, data la grande presa della campagna vaccinale, la Lombardia sembra al momento stabile in zona bianca.