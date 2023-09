Covid e scuola, l'allarme dei presidi: "Distribuiremo mascherine e eviteremo assembramenti"

Domani sarà il primo giorno di scuola per moltissimi studenti a Como e in tutta Italia. Torna, sebbene ridimensionata, la preoccupazione circa l'aumento dei casi di covid e la richiesta di tenere alta l'attenzione con l'inizio del nuovo anno scolastico è arrivata direttamente dai presidi delle varie scuole. Mascherine e gel disinfettante potrebbero tornare in modo massiccio. Al momento non ci sono indicazioni ufficiali anti-covid specifiche per le scuole, ma solo alcune raccomandazioni del ministero della Salute, che poi sono le stesse precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie. Sono però i dirigenti scolastici a temere l'ulteriore aumento di casi covid.

"L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è consigliato ai docenti e alunni con fragilità. Il nostro è un invito in quanto l'utilizzo non è obbligatorio - spiega Mario Rusconi dell'Associazione presidi.

"L'indicazione che arriva dai presidi ai professori e bidelli, continua Rusconi, è quella di evitare gli assembramenti degli alunni, soprattutto in questi primi giorni di scuola. In molte scuole poi a chi lo chiederà distribuiremo le mascherine utilizzando le tantissime scorte che ci furono date durante la fase critica della pandemia. Stessa cosa avverrà con il gel disinfettante".