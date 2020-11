Covid a Como, i dati del 13 novembre: 737 nuovi casi. La Lombardia è la regione più colpita

Prosegue la lotta all'epidemia in Lombardia e in Italia. Il bollettino covid di venerdì 13 novembre non è tra i più rosei. Secondo i dati del Ministero della Salute gli attualmente positivi nella nazione sono oltre 663mila, dei quali 40.902 nelle ultime 24 ore. Oltre un quarto di questi 40mila, 10.634, sono i casi registrati in Lombardia, la Regione più colpita. A Como e provincia sono 737, ieri erano 762.

I tamponi effettuati in Lombardia sono stati 55.636, il rapporto con i nuovi positivi è pari al 19,1%. I guariti/dimessi di venerdì sono 2.040. In terapia intensiva: ci sono ancora 801 (con un aumento di 19 pazienti). I ricoverati non in terapia intensiva sono 7.319 (+272). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 118, il totale complessivo dei morti provocati da questa pandemia in Lombardia è 19.028

Nella provincia di Milano ci sono stati 4.451 nuovi positivi, di cui 1.973 a Milano città; Bergamo: 451; Brescia: 623; Como: 737; Cremona: 246; Lecco: 242; Lodi: 264; Mantova: 337; Monza e Brianza: 1.236; Pavia: 511; Sondrio: 52; e Varese: 1.213.

Dati regionali

Lombardia: 151.269 attualmente positivi, 10.634 nuovi casi

Piemonte: 66.654, +5.258

Campania: 83.220, +4.079

Veneto: 57.288, +3.605

Emilia-Romagna: 48.156, +2.384

Lazio: 62.399, +2.925

Toscana: 50.129, +2.478

Liguria: 14.885, +1.209

Sicilia: 26.286, +1.707

Puglia: 22.511, +1.350

Marche: 12.834, +740

Abruzzo: 11.908, +683

Friuli Venezia Giulia: 9.151, +831

Umbria: 10.390, +604

P.A. Bolzano: 9.714, +820

Sardegna: 9.693, +623

P.A. Trento: 2.920, +202

Calabria: 6.677, +297

Valle d'Aosta: 2.363, +103

Basilicata: 3.600, +307

Molise: 1.879, +63

