Covid, esposti contro Draghi depositati in Procura a Como

Una dozzina di comaschi hanno depositato tra giovedì 20 e venerdì 21 gennaio presso la Procura di Como esposti contro Mario Draghi e altri ministri dell'attuale governo. L'iniziativa No vax, come riportato anche da Ansa, è stata lanciata a livello nazionale e il format (gli esposti sarebbero tutti uguali, con la sola differenza del nome) preparato da uno studio legale. Il documento sta girando su Telegram e su altri mezzi online e l'iniziativa partita da Novara, si sta dilagando in tutta Italia ed è arrivata anche a Como.

Nel documento che gira in tutta Italia (presumibilmente lo stesso che è stato depositato dai 12 cittadini a Como) si parla di "ricatto vaccinale" e si basa sull’articolo 610 del codice penale ovvero quello sulla violenza privata che recita: Art. 610. (Violenza privata) Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.