Covid, dopo Milano e Monza Como è la provincia con più positivi

Posegue con ogni mezzo la lotta al coronavirus in Lombardia. Nella giornata di lunedì 2 novembre sono stati accertati altri 5.278 casi in tutta la Regione (a fronte di 24.087 tamponi). A Como il totale dei positivi è di 733, ieri erano 485, più della provincia di Como solo Milano e Monza e Brianza. Fondamentali saranno i prossimi giorni per capire gli effetti delle ultime restrizioni sull'andamento del contagio.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 17 ricoveri di persone con gravi insufficienze respiratorie nelle terapie intensive; in totale i reparti di rianimazione stanno curando 435 casi. I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 160 unità per un totale di 4.406. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 4841 persone affette da SarsCov2.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 24.087, totale complessivo: 3.008.361

- i nuovi casi positivi: 5.278 (di cui 146 'debolmente positivi' e 25 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 97.576 (+889), di cui 4.649 dimessi e 92.927 guariti

- in terapia intensiva: 435 (+17)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.406 (+160)

- i decessi, totale complessivo: 17.635 (+46)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.242, di cui 1.025 a Milano città;

Bergamo: 147;

Brescia: 251;

Como: 733;

Cremona: 10;

Lecco: 197;

Lodi: 29;

Mantova: 9;

Monza e Brianza: 879;

Pavia: 89;

Sondrio: 13;

Varese: 486

