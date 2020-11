Covid a Como, dati del 22 novembre, ancora in calo i positivi: 316 i nuovi casi

Nella giornata di domenica 22 novembre sono stati accertati altri 5.094 casi in tutta la Regione, a fronte di 29.800 tamponi. I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile e dal ministero della salute. A Como e provincia i nuovi casi sono 316, ieri erano 655. Bisogna sempre considerare il numero di tamponi processati, che ieri erano 44.294.

Le persone ricoverate in terapia intensiva per grave insufficienza respiratoria sono 13 in più rispetto a ieri: in totale i reparti di rianimazione stanno curando 949 casi. Il dato, tuttavia, è un 'saldo' tra i nuovi ingressi, le persone che vengono dimesse e quelle che, purtroppo, muoiono.

I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 77 unità per un totale di 8.391 ricoveri nei reparti ordinari. Si allunga la lista di morti provocata dal virus. In una sola giornata si contano altre 165 vittime, con il tragico conto arrivato a quota 20.524. I dimessi e guariti sono 3.209 nell'ultima giornata.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 29.800, totale complessivo: 3.798.851

- i nuovi casi positivi: 5.094 (di cui 477 'debolmente positivi' e 57 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 186.680 (+3.208), di cui 8.063. dimessi e 178.617 guariti

- in terapia intensiva: 949 (+13)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 8.391 (+77)

- i decessi, totale complessivo: 20.524 (165)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.208 di cui 825 a Milano città;

Bergamo: 129;

Brescia: 196;

Como: 316;

Cremona: 89;

Lecco: 197;

Lodi: 137;

Mantova: 142;

Monza e Brianza: 843;

Pavia: 211;

Sondrio: 218;

Varese: 326

