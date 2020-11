Como, sanificazione in Municipio: tutti a casa i dipendenti di un intero settore

Sanificazione in Municipio a Como: un intero settore, quello dell'Economato, è stato momentaneamente chiuso. A tutti i dipendenti che lavorano in tale settore è stato richiesto di non presentarsi al lavoro. Nessun dipendente potrà tornare al proprio posto di lavoro nel settore Economato di Palazzo Cernezzi per alcuni giorni. L'assessore Elena Negratti, a fronte di una prima errata notizia secondo la quale sarebbe stato registrato un nuovo caso covid, ha tenuto a fare una secca smentita: "Non c'è nessun nuovo caso covid in Comune. E' solo stata richiesta la sanificazione. Siccome la ditta incaricata era già in Municipio per effettuare la sanificazione di due uffici su richiesta della Ragioneria abbiamo chiesto di sanificare anche tutto il settore dell'Economato".