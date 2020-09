Como, cosa succede se a scuola un alunno ha la febbre o altri sintomi del covid

In questi giorni le scuole di Como stanno comunicando alle famiglie i protocolli che verranno adottati se il loro figlio a scuola presenterà febbre o altri sintomi presumibilmente riconducibili al covid. Come comunicato, per esempio, dall'Istituto Comprensivo Como Lago, dopo le azioni di rito (isolamento, contatto con la famiglia, compilazione Modello di allontanamento dell’alunno firmato dai genitori), "il genitore può accompagnare il figlio al punto tampone della ASST di riferimento munito di modello di autocertificazione (All. 1)senza necessità di appuntamento e comunque prende contatti con il proprio PDF/MMG".

L'isolamento

Il genitore, inoltre, deve impegnarsi "all’isolamento fiduciario proprio e di altri famigliari e/o conviventi in attesa di esito del tampone, come previsto dall’Autocertificazione – Minori. Tutti gli alunni allontanati da scuola per le motivazioni sopradescritte e sottoposti a tampone rientrano a scuola con attestazione del PLS/MMG o sulla base di esito negativo del tampone. Coloro che risultassero positivi a tampone rientreranno solo a fine isolamento obbligatorio e due tamponi consecutivi negativi".

I punti tampone

L’accesso al puntotampone è previstodal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 senza prenotazione, muniti della specifica autodichiarazione prevista da Regione Lombardia (All. 1)per gli alunni minorenni e dell’autodichiarazione (All.2) per il personale della scuola.In fase di accesso è necessario acquisire i dati anagrafici della persona da testare (nome, cognome, data di nascita e Codice Fiscale) e il numero di telefono a cui fare riferimento. L’esito sarà caricato a cura di ASST sul Fascicolo Sanitario Elettronico dell’utente.

Il rientro a scuola

L’alunno allontanato da scuola con sintomi sospetti che non viene confermato come caso COVID19 in seguito alle indagini diagnostiche (tampone naso-faringeo negativo) deve comunque rimanere a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG/PLS. Per la riammissione il medico consegna ai genitori l’attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19. Può essere considerato utile per la riammissione in sicurezza anche il solo esito negativo del tampone. In caso di riscontro di positività COVID19 (tampone diagnostico positivo), l’alunno potrà rientrare a scuola dopo aver completato il periodo di isolamento obbligatorio prescritto da ATS (due tamponi consecutivi negativi) e, a guarigione clinica avvenuta, con attestazione, consegnata al genitore da parte del MMG/ PLS, di idoneità alla ripresa della frequenza scolastica/ comunitaria. Può essere considerato utile per la riammissione in sicurezza anche il solo certificato di “fine isolamento obbligatorio” riportante la negatività dei due tamponi rilasciato alla famiglia da ATS.