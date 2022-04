Covid a Como e provincia, la situazione aggiornata da Ats Insubria: "I ricoveri non aumentano"

Come ogni settimana Ats Insubria rilascia un report settimanale per spiegare l'andamento della pandemia nel territorio Comasco di sua competenza.

"L’analisi dei dati dell’ultima settimana - spiegano da Ats Insubria - mostra un quadro di sostanziale stabilità nel numero dei contagi settimanali. Il numero dei ricoverati non appare in aumento. L’indice RDt, già da qualche settimana, si mantiene stabilmente intorno al valore 1, questo è indicativo di una fase di non espansione dell’epidemia. La fascia di età più esposta al contagio sembra essere quella che va dai 24 ai 64 anni".

I dati di Como e della Lombardia del 7 aprile

In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-56). A fronte di 72.825 tamponi effettuati, sono 9.368 i nuovi positivi (12,8%).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 72.825, totale complessivo: 35.398.398

- i nuovi casi positivi: 9.368

- in terapia intensiva: 40 (+5)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.088 (-56)

- i decessi, totale complessivo: 39.388 (+29)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.107 di cui 1.383 a Milano città;

Bergamo: 567;

Brescia: 1.204;

Como: 478;

Cremona: 300;

Lecco: 389;

Lodi: 123;

Mantova: 475;

Monza e Brianza: 836;

Pavia: 496;

Sondrio: 135;

Varese: 959.