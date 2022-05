Covid, la situazione a Como e provincia: "Ricoveri in calo anche rispetto al 2021"

Come ogni settimana Ats Insubria fornisce un report sull'andamento del covid nel Comasco:

"L’analisi dei dati di questa settimana mostra una diminuzione sia dei nuovi contagi che del numero di tamponi effettuati mantenendo la percentuale di positivi intorno al 20%. L’RDt presenta un valore inferiore ad 1, ovvero la fine della espansione epidemica. Il numero di ospedalizzati, nel territorio di ATS Insubria, non appare aumentato. Facendo un confronto tra il 2022 ed il 2021 si osserva un numero di ospedalizzazioni inferiore. Si ricordano le opportune misure di prevenzione del contagio, specialmente negli ambienti chiusi e con scarsa areazione, al fine di non avere innalzamenti della curva epidemica in vista del periodo estivo”.