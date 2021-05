Covid, la Lombardia supera i 4 milioni di dosi di vaccini: la situazione aggiornata delle province

Asst Lariana nel suo territorio di competenza ha somministrato 190mila vaccini, ma Como non è tra le province lombarde più vaccinate: ecco la situazione in tutta la regione

A Como e provincia Asst Lariana ha fatto un quadro delle situazione vaccinazioni un paio di giorni fa e abbiamo visto che sono quasi 190mila le persone vaccinate nel territorio di competenza (qui l'approfondimento).

È stata superata la soglia di quattro milioni di dosi di vaccino anti covid somministrate in Lombardia. Erano, infatti tre milioni e 998 mila al 7 maggio compreso. Quasi 90 mila le dosi inoculate venerdì, ma soltanto perché la regione, come il resto d'Italia, è in attesa costante di ulteriori dosi. In tutta la penisola, comunque, venerdì ne sono state somministrate oltre 500 mila, quindi "in target" rispetto agli obiettivi dettati dal commissario nazionale sull'emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo.

E sono oltre un milione i cittadini lombardi ad avere ricevuto anche la seconda dose di vaccino, a cui si aggiungono i quasi 40 mila che hanno ricevuto Janssen (Johnson & Johnson) che, come è noto, è monodose. Ad essere vaccinate sono più le donne che gli uomini: due milioni e 300 mila rispetto a un milione e 600 mila. Forse perché vi sono più donne che uomini nella fascia over 80 e tra gli insegnanti.

Il comune più vaccinato della Lombardia resta Viggiù (Varese) con il 69,93% della popolazione che ha ricevuto almeno la prima dose. Si tratta di uno dei primi comuni "rossi" dopo l'Epifania. Bene anche Valgoglio (Bergamo) con il 61,65% della popolazione con almeno la prima dose, poi Sospiro (Cremona) con il 56,08% e Mede (Pavia) con il 55,79%.

La provincia lombarda più vaccinata è Cremona

La provincia più vaccinata è sempre Cremona (con oltre il 38% del target ad avere ricevuto almeno la prima dose), seguono Lecco, Bergamo, Pavia e Brescia. In Città metropolitana di Milano ha ricevuto almeno la prima dose il 31,5% del target. In linea con il comune di Milano, con il 31,24% del target.