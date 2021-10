Covid a Como, i dati del 24 ottobre: 33 nuovi casi

In Lombardia a fronte di a fronte di 94.483 tamponi processati sono 393 i nuovi casi registrati. Quattro i decessi in Regione nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva ci sono 48 ricoverati (ieri erano 49) e nei reparti ordinari covid sono in totale 276, cinque in meno di ieri. A Como e provincia i nuovi casi sono 33, ieri non erano zero.

I dati nelle province della Lombardia

Milano 106,

Bergamo 42,

Varese 64,

Brescia 42,

Como 33,

Monza e Brianza 20,

Pavia 12,

Lecco 8,

Mantova 17,

Lodi 2,

Sondrio 2