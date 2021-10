Covid a Como, i dati del 15 ottobre: 13 nuovi casi

In Lombardia diminuiscono i ricoverati nei reparti (-3). A fronte di 105.469 tamponi effettuati, sono 288 i nuovi positivi (0,2%). A Como e provincia i nuovi casi sono 13, ieri non era stato rilevato nessun nuovo positivo. Dal 18 ottobre anche negli ospedali di Asst Lariana con il nuovo decreto sull'utilizzo del green pass cambieranno le regole per l'ingresso di visitatori e accompagnatori.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 105.469, totale complessivo: 15.855.225

– i nuovi casi positivi: 288

– in terapia intensiva: 56 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 297 (-3)

– i decessi, totale complessivo: 34.112 (+4)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 92 di cui 31 a Milano città;

Bergamo: 33;

Brescia: 44;

Como: 13;

Cremona: 10;

Lecco: 4;

Lodi: 8;

Mantova: 5;

Monza e Brianza: 17;

Pavia: 24;

Sondrio: 13;

Varese: 5.