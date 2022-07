Covid, i dati del 12 luglio: a Como 1087 nuovi casi

In Lombardia oggi 12 luglio a fronte di 79.084 tamponi effettuati, sono 20.201 i nuovi positivi (25,5%). Al via la campagna per la quarta dose di vaccino anti covid per gli over 60.

"Solo per la giornata di oggi, martedì 12 luglio - spiega la vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti - coloro che rientrano nei target indicati possono recarsi senza prenotazione (in libero accesso) in uno dei Centri Vaccinali Covid per richiedere la somministrazione della quarta dose. Da domani, mercoledì 13 luglio, a partire dalle ore 9, il portale di registrazione di Poste (https:// prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it/) sarà abilitato alla prenotazione della quarta dose da parte dei soggetti eleggibili".

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 79.084, totale complessivo: 39.216.950

- i nuovi casi positivi: 20.201

- in terapia intensiva: 36 (+7)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.383 (+77)

- i decessi, totale complessivo: 41.003 (+15)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 6.594 di cui 2.506 a Milano città;

Bergamo: 1.819;

Brescia: 2.490;

Como: 1.087;

Cremona: 740;

Lecco: 610;

Lodi: 560;

Mantova: 1.027;

Monza e Brianza: 1.693;

Pavia: 1.206;

Sondrio: 270;

Varese: 1.633.