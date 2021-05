Covid a Como, i dati di sabato 22 maggio: 66 nuovi casi

Sono 828 i nuovi casi di covid registrati in Lombardia nella ultime 24 ore a fronte di 47.376mila tamponi effettuati. L'indice di positività è del 1,7%. calano i pazienti in terapia intensiva che scende sotto i 300 (298, meno 10 rispetto a ieri). Nei reparti covid non intensivi sono 96 pazienti in meno per un totale di 1556 ricoverati. 13 i decessi di oggi a causa del coronavirus in Lombardia. A Como e provincia i nuovi casi sono 66, ieri erano 56.

I dati del 22 maggio in tutte le province lombarde

Milano: 226

Brescia: 77

Varese: 108

Monza e Brianza: 68

Como: 66

Bergamo: 77

Pavia: 38

Mantova: 40

Cremona: 43

Lecco: 23

Lodi: 7