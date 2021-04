Covid a Como, i dati di Pasquetta 2021: 82 nuovi casi

In Lombardia nella giornata di oggi, lunedì 5 aprile 2021, si sono registrati 1.358 casi di Covid e 81 decessi. A fronte di 17.340 tamponi effettuati il tasso di positività è al 7,8%. Calano i ricoveri in intensiva (-6 per un totale, in Regione di 858) e i ricoverati non in intensiva sono solo 4 in più rispetto a ieri (quando erano 6.626). A Como i nuovi casi sono 82, ieri erano 188.

I guariti/dimessi sono 810 (626.759 in totale). A Pasqua il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha parlato del futuro in questi termini:"Davanti a noi abbiamo giorni decisivi. Iniziare la campagna massiva con i vaccini finalmente in arrivo, far abbassare i dati ospedalieri e lasciare la zona rossa, spero per sempre, così da poter parlare - garantendo la salute - di aperture, normalità e lavoro. Sempre Forza Lombardia"



I dati per provincia per:

Milano 418,

Brescia 220,

Bergamo 122,

Monza e Brianza 149,

Varese 47