Covid a Como, i dati del 7 settembre: 19 nuovi casi

In Lombardia l''indice di positività, in discesa, è dello 0,8 per cento

A fronte di 58.238 tamponi effettuati sono 510 i nuovi positivi al covid nelle ultime ventiquattr'ore in Lombardia. L'indice di positività, in discesa, è dello 0,8 per cento.

In terapia intensiva negli ospedali lombardi si trovano ora ricoverati 54 pazienti, due in meno rispetto al dato di lunedì. Nelle terapie non intensive, invece, i ricoverati sono 384, nove in più. Una persona è deceduta per covid nelle ultime ventiquattr'ore. Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia in Lombardia è di 33.937 persone. A Como e provincia i nuovi casi sono 19, ieri erano

.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 58.238, totale complessivo: 13.866.499

- i nuovi casi positivi: 510

- in terapia intensiva: 54 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 384 (+9)

- i decessi, totale complessivo: 33.937 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 121 di cui 43 a Milano città;

Bergamo: 37;

Brescia: 58;

Como: 19;

Cremona: 24;

Lecco: 10;

Lodi: 13;

Mantova: 31;

Monza e Brianza: 39;

Pavia: 36;

Sondrio: 3;

Varese: 89