Covid a Como, i dati del 28 agosto: 19 nuovi casi. 8 decessi in Lombardia

A fronte di 43.598 tamponi processati oggi 28 agosto, sono 540 i nuovi casi in Lombardia. Il tasso di positività è al 1,2% (ieri 1,6%). Diminuiscono di due unità i ricoveri sia in terapia intensiva (42in tutto) e calano che nei reparti ordinari ( ora sono 331, ieri erano 333). 8 le persone decedute per covid in Lombardia nelle ultime 24 ore. A Como e provincia i nuovi casi sono19, ieri erano 33. Ricordiamo inoltre che dal 1° settembre ci saranno nuove norme sull'ultilizzo del green pass, specialmente per i trasporti a lunga percorrenza.

I dati per provincia in Lombardia

Milano con 163

Monza e Brianza con 43,

Brescia con 75,

Bergamo con 40,

Varese con 35,

Mantova con 27,

Lecco con 23,

Pavia con 22,

Lodi 19,

Cremona 23,

Sondrio 2 .