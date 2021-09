Covid a Como, i dati del 19 settembre 2021 paragonati a quelli del 2020

I nuovi casi rilevati in Lombardia oggi 19 settembre 2021 sono 348, a fronte di 49.158 tamponi processati. Il tasso di positività è pari allo 0,7% . I ricoverati in terapia intensiva sono 59, +2 rispetto a ieri. Calano i pazienti covid nei reparti ordinari (-10) e arrivano a 428. Registrato un decesso nella nostra regione a causa del coronavirus. A Como e provincia i nuovi casi sono 4.

I dati per provincia

Milano 101,

Brescia 58,

Monza e Brianza 40,

Bergamo 24,

Pavia 19,

Cremona 17

Lecco 13

Mantova 12,

Lodi 9

Sondrio 7

Varese 5

Il 19 settembre 2020

Come si presentava la situazione covid in Lombardia il 19 settembre 2020? I nuovi casi registrati erano 243, per una percentuale pari all'1,11% in base ai tamponi processati che erano stati 21.721. 36 persone erano in terapia intensiva. 271 nei reparti ordinari. 9 i decess registrati. A Como e provincia erano segnalati 9 nuovi casi.

I dati nelle altre province lombarde nel 2020

Milano 89

Brescia 37

Monza e Brianza 37

Bergamo 11

Pavia 14

Cremona 2

Lecco 8

Mantova 5

Lodi 3

Sondrio 4

Varese 12