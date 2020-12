Covid a Como, i dati del 24 dicembre: 267 nuovi casi. Calano i ricoverati negli ospedali lombardi

Anche alla vigilia di Natale, gli occhi di tutti restano puntati sull'evoluzione della pandemia del covid che così tanto ha influenzato questo 2020. I dati ufficiali delle ultime 24 ore, diffusi intorno alle cinque di pomeriggio di giovedì 24 dicembre dalla protezione civile, parlano di 2.656 nuovi casi di positività in Lombardia, di cui 237 a Como e provincia. I tamponi effettuati sono stati 32.294. In Italia i casi di positività totali dall'inizio dell'epidemia hanno superato i 2 milioni.

In terapia intensiva sono ora ricoverate, nella regione, 521 persone, ovvero quindici in meno rispetto al 23 dicembre; e sono 4.178 i ricoverati meno gravi, ovvero 65 in meno. Negli ospedali della Lombardia si trovano, il 24 dicembre, in tutto 4.699 persone affette da SarsCov2 (80 in meno rispetto al 23 dicembre).

I guariti/dimessi sono 4.920.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 32.294 totale complessivo: 4.737.558

- i nuovi casi positivi: 2.656 (di cui 171 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 384.670 (+4.920), di cui 3.615 dimessi e 381.055 guariti

- in terapia intensiva: 521 (-15)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.178 (-65)

- i decessi, totale complessivo: 24.677 (+67)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 697 di cui 289 a Milano città;

Bergamo: 104;

Brescia: 310;

Como: 267;

Cremona: 41;

Lecco: 57;

Lodi: 82;

Mantova: 209;

Monza e Brianza: 158;

Pavia: 241;

Sondrio: 76;

Varese: 337