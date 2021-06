Covid a Como, i dati del 13 giugno: 10 nuovi casi

Leggero aumento di contagi in Lombardia, ma domani, 14 giugno sarà comunque zona bianca (qui la sintesi delle nuove norme e le domande e risposte più frequenti). A fronte di 26.842 tamponi effettuati, l'indice di positività è di 0,96%. Sei le persone morte per covid nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i ricoverati: sono 114 in intensiva (due in meno di ieri) e negli altri reparti calano di 35, e arrivano ad essere in tutta la regione 628. A Como e provincia i nuovi casi sono 10, ieri erano 7.

I dati per provincia

Milano 90,

Brescia 43,

Bergamo 26,

Monza e Brianza 18,

Mantova 13

Como 10,

Sondrio 9,

Lecco 8

Lodi 7

Varese 5

Cremona 1