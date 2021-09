Covid a Como, i dati del 17 settembre: 6 nuovi casi

Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-10). A fronte di 40.119 tamponi effettuati in Lombardia sono 360 i nuovi positivi (0,8%). A Como e provincia i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore sono 6. Proprio oggi il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha ribadito che la Regione resterà in zona bianca. Inoltre è stato firmato ieri sera il nuovo decreto per l'utilizzo del green pass nel mondo del lavoro che sarà in vigore fino a fine emergenza sanitaria, ovvero fino al 31 dicembre 2021. Ecco i dati della Lombardia.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 40.119, totale complessivo: 14.342.711

- i nuovi casi positivi: 360

- in terapia intensiva: 59 (+2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 427 (-10)

- i decessi, totale complessivo: 33.979 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 85 di cui 35 a Milano città;

Bergamo: 8;

Brescia: 44;

Como: 6;

Cremona: 14;

Lecco: 10;

Lodi: 14;

Mantova: 17;

Monza e Brianza: 21;

Pavia: 19;

Sondrio: 8;

Varese: 97