Covid a Como, i dati del 13 agosto: 25 nuovi casi. 661 in Lombardia

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-4). A fronte di 35.314 tamponi effettuati, sono 661 i nuovi positivi (1,8,%) in Lombardia. A Como e provincia i nuovi casi sono 25, ieri erano 50. La Lombardia, come dichiarato anche dal presidente Attilio Fontana, resta in zona bianca questo anche grazie al basso tasso di ospedalizzazione (specie nelle intensive) e, a dire del governatore, per merito della campagna vaccinale.

- i tamponi effettuati: 35.314 totale complessivo: 12.977.623

- i nuovi casi positivi: 661

- in terapia intensiva: 33 (-4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 299 (+7)

- i decessi totale complessivo: 33.852 (+5)

Milano: 157 di cui 55 a Milano città;

Bergamo: 61;

Brescia: 75;

Como: 25;

Cremona: 19;

Lecco: 13;

Lodi: 16;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 57;

Pavia: 35;

Sondrio: 7;

Varese: 101