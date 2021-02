Covid a Como e provincia, i dati del 7 febbraio: 78 nuovi casi

Con lo sguardo fisso ai numeri quotidiani su contagi, morti e ricoveri la Regione sta provando a rimettere in moto l'economia, cercando di far riaprire le categorie più colpite

Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-73). A fronte di 27.624 tamponi effettuati, sono 1.515 i nuovi positivi (5,4%). I guariti/dimessi sono 926. A Como e provincia i nuovi casi sono 78, ieri erano 105.

La Lombardia vuole riaprire (quasi) tutto

Con lo sguardo fisso ai numeri quotidiani su contagi, morti e ricoveri, dall'altro lato la giunta regionale sta provando a rimettere in moto l'economia, cercando di andare in soccorso delle categorie più colpite dalla crisi.

Per questo negli ultimi giorni il Pirellone ha più volte invitato il governo a concedere alcune riaperture che condurrebbero i lombardi a una sorta di "quasi normalità". Il presidente Attilio Fontana e i suoi assessori hanno infatti inviato all'esecutivo una sere di lettere per chiedere che i ristoranti e i bar possano lavorare con il servizio ai tavoli fino alle 22 - orario del coprifuoco - e che cinema e teatri possano riaprire al pubblico. Ma ecco i numeri:

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 27.624 (di cui 22.606 molecolari e 5.018 antigenici) totale complessivo: 5.879.680

- i nuovi casi positivi: 1.515 (di cui 109 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 473.192 (+926), di cui 3.297 dimessi e 469.895 guariti

- in terapia intensiva: 358 (+4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.467 (-73)

- i decessi, totale complessivo: 27.453 (+58)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 392 di cui 141 a Milano città;

Bergamo: 50;

Brescia: 430;

Como: 78;

Cremona: 54;

Lecco: 43;

Lodi: 36;

Mantova: 91;

Monza e Brianza: 130;

Pavia: 78;

Sondrio: 27;

Varese: 73