Covid a Como, i dati del 27 marzo: 321 nuovi casi

I dati forniti oggi, 27 marzo 2021, dalla Protezione Civile fotografano una Lombardia in una situazione ancora pesante ma stabile. Per questo resterà in zona rossa fino dopo Pasqua e poi, con il nuovo monitoraggio (quando sarà già in vigore il decreto Draghi dal 7 aprile) potrebbe diventare arancione.

I nuovi casi in regione sono 4.884 (ieri 5077) con 61.469 tamponi effettuati. Aumentano leggermente i ricoveri in terapia intensiva (+4, in totale ora sono 852) e anche nei reparti covid (+13, si arriva quindi a 7.124). A Como i nuovi casi sono 321, ieri erano 427.

I dati delle delle province lombarde di sabato 27 marzo 2021

Milano 1.285

Brescia 941

Monza e Brianza 525

Bergamo 375

Cremona 215

Lecco 170

Lodi 74

Mantova 216

Pavia 194

Sondrio 97

Varese 361.