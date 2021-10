Covid a Como, i dati del 7 ottobre: 27 nuovi casi

Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-2). A fronte di 55.852 tamponi effettuati, sono 295 i nuovi positivi (0,5%). A Como e provincia i nuovi casi sono 27, ieri erano 20. La situazione nel nostro territorio, come anche dal report settimanale inviato da Ats Insubria è in miglioramento è, come spiegato dal direttore Giuseppe Catanoso "'Rdt è sotto all'uno, quindi la progressione del virus si riduce". Bene anche le scuole nel territorio Insubria: c'è qualche classe in quarantena ma in numero inferiore rispetto alla scorsa settimana e anche all'anno scorso. Inoltre Catanoso sottolinea come il numero dei ricoverati per covid (si intendono reparti ordinari e intensivi) è maggiore per i non vaccinati. Il territorio Insubria comprende sia la provincia di Como sia quella di Varese.

I dati della Lombardia

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 55.852, totale complessivo: 15.381.478

- i nuovi casi positivi: 295

- in terapia intensiva: 63 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 349 (-2)

- i decessi, totale complessivo: 34.075 (+6)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 88 di cui 45 a Milano città;

Bergamo: 19;

Brescia: 56;

Como: 27;

Cremona: 17;

Lecco: 5;

Lodi: 6;

Mantova: 9;

Monza e Brianza: 8;

Pavia: 23;

Sondrio: 4;

Varese: 17