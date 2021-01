Covid, i dati del 7 gennaio: a Como 288 nuovi casi, in Lombardia 2799

A fronte di 20.331 tamponi effettuati sono 2.799 i nuovi positivi (13,7%). I guariti/dimessi sono 1.214. A Como e provincia i nuovi casi di oggi, 7 gennaio sono 288, ieri erano 159.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 25 nuovi accessi in terapia intensiva in Lombardia. Il totale dei letti di rianimazione occupati è aumentato di 2 unità rispetto a ieri; ora sono 473 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali regionali. In una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono diminuiti di 61 unità per un totale di 3.363. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 3.836 persone affette da SarsCov2 (59 in meno rispetto a mercoledì ).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 20.331 totale complessivo: 4.979.745

- i nuovi casi positivi: 2.799 (di cui 98 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 413.248 (+1.214), di cui 3.563 dimessi e 409.685 guariti

- in terapia intensiva: 473 (+2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.363 (-61)

- i decessi, totale complessivo: 25.532 (+34)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 753 di cui 248 a Milano città;

Bergamo: 121;

Brescia: 455;

Como: 288;

Cremona: 67;

Lecco: 78;

Lodi: 19;

Mantova: 125;

Monza e Brianza: 159;

Pavia: 103;

Sondrio: 17;

Varese: 566