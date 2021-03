Covid a Como, i dati del 5 marzo: 332 nuovi casi

A fronte di 57.154 tamponi effettuati, sono 5.210 i nuovi positivi (9,1%). I guariti/dimessi sono 1.415. A Como e provincia i nuovi casi sono 332, ieri erano 403.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 57.154 (di cui 39.686 molecolari e

17.468 antigenici) totale complessivo: 6.878.580

- i nuovi casi positivi: 5.210 (di cui 169 'debolmente

positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 519.186 (+1.415), di cui 4.319 dimessi e 514.867 guariti

- in terapia intensiva: 543 (+11)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.804 (+69)

- i decessi, totale complessivo: 28.638 (+61)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.593 di cui 655 a Milano città;

Bergamo: 370;

Brescia: 1.122;

Como: 332;

Cremona: 207;

Lecco: 67;

Lodi: 67;

Mantova: 188;

Monza e Brianza: 470;

Pavia: 278;

Sondrio: 54;

Varese: 336