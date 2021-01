Covid a Como, i dati del 5 gennaio: 121 nuovi casi. In Lombardia salgono i ricoveri

A fronte di 12.790 tamponi effettuati sono 1.338 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 1.646. I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 117 unità per un totale di 3.344. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 3.819 persone affette da SarsCov2 (108 in più rispetto a lunedì). A Como e provincia i nuovi casi sono 121, ieri erano 37.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 12.790 totale complessivo: 4.930.952

- i nuovi casi positivi: 1.338 (di cui 49 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 409.548 (+1.646), di cui 3.519 dimessi e 406.029 guariti

- in terapia intensiva: 475 (-9)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.344 (+117)

- i decessi, totale complessivo: 25.406 (+62)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 254 di cui 110 a Milano città;

Bergamo: 22;

Brescia: 100;

Como: 121;

Cremona: 15;

Lecco: 48;

Lodi: 48;

Mantova: 162;

Monza e Brianza: 63;

Pavia: 98;

Sondrio: 70;

Varese: 304