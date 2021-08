Covid a Como, i dati del 31 agosto: 23 nuovi casi

In Lombardia diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3). A fronte di 52.393 tamponi effettuati, sono 723 i nuovi positivi (1,3%). A Como e provincia i nuovi casi sono 23, ieri erano 3. Due i decsessi per covid nella nostra regione. Da domani 1* settembre le nuove norme per il green pass su alcuni mezzi di trasporto.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 52.393, totale complessivo: 13.548.489

- i nuovi casi positivi: 723

- in terapia intensiva: 45 (-3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 353 (+12)

- i decessi, totale complessivo: 33.917 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 238 di cui 85 a Milano città;

Bergamo: 55;

Brescia: 112;

Como: 23;

Cremona: 23;

Lecco: 23;

Lodi: 17;

Mantova: 32;

Monza e Brianza: 50;

Pavia: 35;

Sondrio: 14;

Varese: 56