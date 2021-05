Covid a Como, i dati del 30 maggio: 20 nuovi casi

La situazione è in miglioramento. A fronte di 28.159 tamponi per un rapporto pari al 1,63 per cento sono 458 i nuovi casi in Lombardia oggi, 30 maggio 2021. I decessi in regione sono stati 5. Diminiuscono i ricoverati per covid nei reparti, in intensiva sono 246 i posti letto occupati. A Como e provincia i nuovi casi sono 20, ieri erano 38. Complessivamente in Italia oggi ci sono stati 44 decessi per covid: il dato più basso dallo scorso 14 ottobre.

I dati per provincia

Milano 175

Brescia 62,

Monza 32,

Varese 24,

Bergamo 50,

Pavia 37,

Mantova 24,

Cremona 11,

Lecco 19,

Sondrio 10,

Losi 1.