Covid a Como, i dati del 29 dicembre: 50 nuovi casi. In Lombardia in calo i ricoveri

In attesa della vaccinazione di massa, prosegue la lotta all'epidemia in Lombardia.

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-14) e nei reparti (-157). A fronte di 11.607 tamponi effettuati sono 843 i nuovi positivi (7,2%). I guariti/dimessi sono 1.141. A Como e provincia i nuovi casi sono 50, ieri erano 34.

In una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono diminuiti di 157 unità per un totale di 3.634 . Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 4.132 persone affette da SarsCov2 (171 in meno rispetto a lunedì).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 11.607 totale complessivo: 4.802.831

- i nuovi casi positivi: 843 (di cui 47 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 393.995 (+1.141), di cui 3.120 dimessi e 390.875 guariti

- in terapia intensiva: 498 (-14)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.634 (-157)

- i decessi, totale complessivo: 24.958 (+49)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 256 di cui 206 a Milano città;

Bergamo: 14;

Brescia: 105;

Como: 50;

Cremona: 38;

Lecco: 34;

Lodi: 29;

Mantova: 46;

Monza e Brianza: 59;

Pavia: 74;

Sondrio: 42;

Varese: 68