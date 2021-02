Covid a Como e in Lombardia: i dati del 28 febbraio

Altre 19 persone ricoverate in terapia intensiva

Altre 19 persone ricoverate in terapia intensiva, + 3.529 contagi su 37.251. Questi, domenica 28 febbraio, i numeri del bollettino coronavirus in Lombardia. I dati, come di consueto, sono stati resi noti dal Ministero della Salute.

Al momento sono 426 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali lombardi. Mentre il totale dei pazienti covid meno gravi nei nosocomi della regione è di 4.118, 56 in più rispetto a sabato. In totale i lombardi che sono guariti dal covid sono 508.379. Nelle ultime 24 ore le persone decedute e positive al covid sono state altre 37, il totale, ufficiale, delle morti arriva a 28.361. Da domani la Lombardia rientrerà in zona arancione.

I nuovi casi per provincia:

Como 175

Milano 1.003

Bergamo 280

Brescia 1.016

Cremona 169

Lecco 94

Lodi 66

Mantova 153

Monza e Brianza 187

Pavia 144

Sondrio 61

Varese 112