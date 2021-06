Covid a Como, i dati del 26 giugno: 6 nuovi casi. Zero a Monza e a Lecco

A fronte di 36.699 tamponi effettuati in Lombardia sono 115 i nuovi casi di covid di oggi, sabato 26 giugno. Il tasso di positività è allo 0,3%. Calano i ricoveri nei reparti ordinari, la terapia intensiva risulta con un paziente in più. 5 le persone decedute per covid nelle ultime 24 ore in Lombardia. A Como e provincia i nuovi casi sono 6, ieri erano 5. Da lunedì 28 giugno non sarà più necessario portare le mascherine all'aperto (salvo in situazioni di assembramenti o dove impossibile mantenere le adeguate distanze).

I nuovi casi nelle province della Lombardia

Milano 39,

Varese 19,

Bergamo 12,

Mantova 11,

Cremona 8,

Brescia 7,

Lodi 7,

Como 6,

Sondrio 1,

Pavia 1,

Monza e Brianza 0,

Lecco 0.