Covid a Como, i dati del 26 gennaio: 87 nuovi casi

A fronte di 24.040 tamponi effettuati, sono 1.230 i nuovi positivi (5,1%). I guariti/dimessi sono 2.162. A Como e provincia i nuovi casi sono 87, ieri erano 234.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 24.040 (di cui 11.288 molecolari e 12.752 antigenici) totale complessivo: 5.480.815

- i nuovi casi positivi: 1.230 (di cui 58 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 452.231 (+2.162), di cui 3.328 dimessi e 448.903 guariti

- in terapia intensiva: 392 (-15)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.530 (+118)

- i decessi, totale complessivo: 26.789 (+77)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 367 di cui 169 a Milano città;

Bergamo: 21;

Brescia: 188;

Como: 87;

Cremona: 12;

Lecco: 59;

Lodi: 38;

Mantova: 95;

Monza e Brianza: 71;

Pavia: 79;

Sondrio: 53;

Varese: 102