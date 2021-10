Covid a Como, per il terzo giorno di fila zero contagi in tutta la provincia

Sono 390 i nuovi positivi al covid nella nostra Regione, la Lombardia a fronte di 103.224 tamponi processati. La percentuale tra tamponi e nuovi contagi resta allo 0,3%. Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva arrivando a 49 (-3 rispetto a ieri) ma aumentano anche se di sole 7 unità quelli ricoverati nei reparti ordinari. Due decessi per covid in Lombardia nelle ultime 24 ore.

Per Como e provincia è il terzo giorno consecutivo senza nuovi contagi registrati.

Le province della Lombardia

Milano 138,

Brescia 62,

Monza 31,

Bergamo 31,

Pavia 28,

Cremona 17

Mantova 15,

Lodi 14

Varese 5

Sondrio 4